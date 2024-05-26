Медвежий угол
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Медвежий угол

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Эстония обратилась в Брюссель с жалобой на российских пограничников за то, что на реке Нарва не видно ни буя

Эстония обратилась в Брюссель с жалобой на российских пограничников за то, что на реке Нарва не видно ни буя

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал украинским СМИ не называть российских солдат орками, но было поздно: российские солдаты уже привыкли.

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Комментарии
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ЖИГА жига
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8 час.
Людмила Свириденко
Ребята, вы памятники сносите, мы буи)))) забираем, что не так-то?
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5 час.
Strannik Mr
Не надо плакаться в жилетку. Не получите вы ни буя , ни х...я. Вам бы только глотки рвать, да бабло в штаны совать.. Ссуки!
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4 час.

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