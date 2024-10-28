Эмилиано Мартинес второй год подряд завоевал приз имени Льва Яшина

Голкипер британского футбольного клуба (ФК) «Астон Вилла» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал в понедельник, 28 октября, обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football.