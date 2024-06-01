Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что западное вооружение, которое поставляется на Украину, становится украинским – огромный подарок для нас.
"РУССКИЕ ЧВК УДАРЯТ ПО СТРАНАМ НАТО?" СТОЛТЕНБЕРГ СДЕЛАЛ РОССИИ ПОДАРОК
Комментарии
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Александр Зиборов
Давно пора не только говорить, но и действовать!!! Лучшие слова - это дела!!!
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16 час.
slava axmetov
Все это будет но как всегда с большим опозданием и еще большей кровью.Как говорится второй замах хуже дрясни.И так уже не первый десяток лет.Озабоченности,бесконечные предупреждения,рисование разноцветных линий.
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4 час.
Natalija Osminina
В надежде, что вдруг само рассосется.
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2 час.
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