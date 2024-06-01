"РУССКИЕ ЧВК УДАРЯТ ПО СТРАНАМ НАТО?" СТОЛТЕНБЕРГ СДЕЛАЛ РОССИИ ПОДАРОК

Давно пора не только говорить, но и действовать!!! Лучшие слова - это дела!!!

slava axmetov

Все это будет но как всегда с большим опозданием и еще большей кровью.Как говорится второй замах хуже дрясни.И так уже не первый десяток лет.Озабоченности,бесконечные предупреждения,рисование разноцветных линий.