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FiNE NEWS

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Kia разогнала рынок: как корейская марка обогнала всех и установила новый рекорд продаж за 64 года

В мире автомобилей развернулась настоящая гонка, и Kia не просто участвует в ней — она устанавливает новые стандарты.

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