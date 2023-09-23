Русский турист провёл две недели в аэропорту Пхукета без денег

О русском туристе, который пропустил свой рейс из Пхукета, позаботились работники аэропорта.Мужчина из России, пропустивший свой рейс из Пхукета, провёл две недели без денежных средств в аэропорту в ожидании, когда родные купят ему другой билет.
О русском туристе, который пропустил свой рейс из Пхукета, позаботились работники аэропорта.Мужчина из России, пропустивший свой рейс из Пхукета, провёл две недели без денежных средств в аэропорту в ожидании, когда родные купят ему другой билет.
Свежие комментарии