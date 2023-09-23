Царьград

5 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    "клушка"... "верещит"... СВОИХ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ... ЗАТЕВАЮТ ЧТО-ТО, СУКИ...Украинский минист...
  • Evgenija Palette
    Вообще-то это - плохой знак. Это - АГОНИЯ. Сейчас они способны на что угодно... А почему бы нам сейчас не долбануть п...Украинский минист...
  • Сергей Oблезов
    Закон для всех един! Так чего он скулит, что его незаконно гнобят? Раз незаконно построил, надо сносить.Власти объяснили ...

Русский турист провёл две недели в аэропорту Пхукета без денег

Русский турист провёл две недели в аэропорту Пхукета без денег

О русском туристе, который пропустил свой рейс из Пхукета, позаботились работники аэропорта.Мужчина из России, пропустивший свой рейс из Пхукета, провёл две недели без денежных средств в аэропорту в ожидании, когда родные купят ему другой билет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх