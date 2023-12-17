СБУ возбудила дело после обнаружения «прослушки» в будущем кабинете Залужного

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что возбудила уголовные дела по факту обнаружения технических устройств в одном из потенциальных мест нахождения главкома ВСУ Валерия Залужного, но не в кабинете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии