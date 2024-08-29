Джолион Палмер: «Норрис умеет хорошо стартовать, скорее вопрос в психологии»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в доминирующем стиле на Гран-при Нидерландов, однако на старте вновь упустил позицию с поула.
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