Стало известно об отказе в расследовании гибели 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы

Стало известно, что уголовное дело по факту смерти баскетболиста Тиммы не возбудили. Юрист Екатерина Гордон сообщила о том, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии