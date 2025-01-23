Стало известно об отказе в расследовании гибели 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы

Стало известно, что уголовное дело по факту смерти баскетболиста Тиммы не возбудили. Юрист Екатерина Гордон сообщила о том, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.