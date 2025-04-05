Делят территории и ресурсы: что стоит за европейскими планами по «миротворцам»

За всеми разговорами об иностранных войсках якобы призванных защитить Украину под видом миротворцев, скрывается прагматичный замысел – перераспределение оставшейся территории и ресурсов страны между западными центрами влияния.
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