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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Парада: «Москва напоминает мне родной Мадрид, нравится гулять по центру. Адаптация прошла гораздо лучше, чем я ожидал»

Защитник «Спартака» Виктор Парада поделился первыми впечатлениями о жизни в Москве. – Уже успели адаптироваться к жизни в России? – Первые впечатления очень приятные.

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