Губернатор Сальдо: ВСУ сменили тактику на террор населения

Вооруженные формирование Украины всё чаще обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинский военных в том, что они бездумно используют всю свою огневую мощь, в том числе кассетные боеприпасы, для обстрелов подконтрольным России районам области.