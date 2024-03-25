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Губернатор Сальдо: ВСУ сменили тактику на террор населения

Губернатор Сальдо: ВСУ сменили тактику на террор населения

Вооруженные формирование Украины всё чаще обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил украинский военных в том, что они бездумно используют всю свою огневую мощь, в том числе кассетные боеприпасы, для обстрелов подконтрольным России районам области.

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