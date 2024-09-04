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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Хочу завершить Паралимпиаду победой - Игорь Бокий.

Хочу завершить Паралимпиаду победой - Игорь Бокий.

Игорь Бокий п осле победы на Паралимпиаде в Париже на дистанции 50 метров вольным стилем рассказал, какой ценой ему досталась золотая награда и как настраивается на последний вид соревновательной программы со своим участием.

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