Хочу завершить Паралимпиаду победой - Игорь Бокий.

Игорь Бокий п осле победы на Паралимпиаде в Париже на дистанции 50 метров вольным стилем рассказал, какой ценой ему досталась золотая награда и как настраивается на последний вид соревновательной программы со своим участием.
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