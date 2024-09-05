В Госдуме оценили выступление Путина на ВЭФ: «Призыв к внутренней миграции»

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ФедералПресс. Вице-спикер Госдумы, член «Единой России» Ирина Яровая назвала преференции для бизнеса, проработку мастер-планов для городов Дальнего Востока, а также строительство новых кампусов образовательных учреждений теми мерами, которые позволят привлечь в регион россиян.