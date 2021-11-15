Массовые убийства вакцинами от COVID в США. antizoomby Недавно Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объявили, что число смертей из-за применения вакцин от COVID достигло 3486.
Массовые убийства вакцинами от COVID в США.
Комментарии
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Андрей Павлов
Можно предсказать, что на это скажет наш официоз от медицины: "Наша вакцина не такая, она векторная, и вообще она самая вацинная вакцина в мире".
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9 час.
1
Лирина Полесская
Анна Эржибова
И? что дальше? столько нарисовали а толку ноль, как кололи так и колют и продолжают колоться....за пожилыми будут ходить по домам колоть насильно, на улицах будут ловить насильно колоть толку от писанины надо опу поднять кричать возмушаться и т.д.
Могу только добавить словами песни : Люди мира, на минуту встаньте...!!!
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8 час.
1
Richard B Riddick
Лирина Полесская
Могу только добавить словами песни : Люди мира, на минуту встаньте...!!!
https://youtu.be/sailmeWkm_A
Гимн защиты Отечества
YouTube
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7 час.