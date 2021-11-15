Массовые убийства вакцинами от COVID в США.

Лирина Полесская

Анна Эржибова

И? что дальше? столько нарисовали а толку ноль, как кололи так и колют и продолжают колоться....за пожилыми будут ходить по домам колоть насильно, на улицах будут ловить насильно колоть толку от писанины надо опу поднять кричать возмушаться и т.д.