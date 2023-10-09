BI: Войска РЭБ РФ проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

Специалист в сфере военного дела Ставрос Атламазоглу указал на тот факт, что вливание Российской Федерацией денег в системы РЭБ позволили понять, что держава не планирует завершать СВО на украинской территории.
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