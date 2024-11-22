В Курской области прокуратура хочет отсудить у бывшего чиновника 7,7 миллионов рублей

<p style="text-align:justify"><strong>В 2013 году начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Льгова дал незаконное разрешения на ввод в эксплуатацию четырехквартирного жилого дома, предназначенного для детей-сирот.
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