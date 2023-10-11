Около 300 тыс. гостей посетили аттракционы парка «Орион» на ВДНХ в летний сезон

Порядка 300 тысяч человек посетили уличные аттракционы парка «Орион» на ВДНХ. Для гостей Главной выставки страны доступны всесезонные объекты «Ориона»: Театр сказок, «Школа Спасателей» и «Дом страхов», сообщили в пресс-службе Выставки.