В мэрии потребовали убрать снежные валы с перекрестков. ‼️‼️‼️ Подрядной организации направлено требование продолжить уборку улиц после снегопада.
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В мэрии потребовали убрать снежные валы с перекрестков. ‼️‼️‼️ Подрядной организации направлено требование продолжить уборку улиц после снегопада.