Выставка китайских автомобилей Chinese Motor Show 2023 состоится в Москве 22-23 ноября 2023 года

﻿﻿Выставка китайских автомобилей Chinese Motor Show 2023 пройдет в Москве 22-23 ноября 2023 года. Мероприятие пройдет в МТС Live Hall, который является одной из крупнейших площадок Москвы и дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса.