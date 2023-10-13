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Выставка китайских автомобилей Chinese Motor Show 2023 состоится в Москве 22-23 ноября 2023 года

Выставка китайских автомобилей Chinese Motor Show 2023 состоится в Москве 22-23 ноября 2023 года

﻿﻿Выставка китайских автомобилей Chinese Motor Show 2023 пройдет в Москве 22-23 ноября 2023 года. Мероприятие пройдет в МТС Live Hall, который является одной из крупнейших площадок Москвы и дважды внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

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