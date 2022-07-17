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Ньюпорт (ATP). Финал. Кресси обыграл Бублика

Максим Кресси обыграл Александра Бублика в финале турнира в Ньюпорте. Сетка турнира здесь. Infosys Hall of Fame Open Ньюпорт, США 11 – 17 июля 2022 ATP 250 Призовой фонд – 594 950 долларов Открытые корты, трава Финал Максим Кресси (США)  Александр Бублик (Казахстан) 2:6|6:3|7:6 Дата проведения 17 июля, 21.

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