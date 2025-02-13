Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Под завалами остаются люди: Катастрофа на уральской шахте. Что известно к этому часу

Под завалами остаются люди: Катастрофа на уральской шахте. Что известно к этому часу

В Пермском крае завалило шахтёров во время работы. Рассказываем, что произошло.В пермском городе Соликамске 13 февраля случилось ЧП: в шахте ПАО "Уралкалий" обрушилась горная порода, пишет ТГ-канал Ural Mash.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх