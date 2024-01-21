The Guardian: дремлющие в вечной мерзлоте зомби-вирусы опасны для человечества

Вечная мерзлота Сибири грозит свету новой пандемией, предупреждают учёные. Дремлющие в мерзлоте вирусы могут освободиться из-за глобального потепления и вызвать неизвестные заболевания, пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии