Daily Mail: Почеттино может заменить Саутгейта на посту главного тренера Англии

Стали известны имена возможных преемников Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. По информации Daily Mail, в список вошли главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау и бывшие наставники «Челси» Маурисио Почеттино и Грэм Поттер.
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