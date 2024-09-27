Курск, Торопец, Тихорецк... Кардинальное изменение стратегии ВСУ требует срочного ответа России

События Курска, а затем атаки 18 сентября на важный и крупный склад в Торопце, 21 сентября – на склад в Тихорецке, показывают нам новую реальность СВО: ВСУ сменили стратегию, переместив акцент действий с их на нашу территорию.
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