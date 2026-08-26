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Ночь кино в Краснодаре: четыре фильма можно посмотреть бесплатно - но нужна регистрация

Ночь кино в Краснодаре: четыре фильма можно посмотреть бесплатно - но нужна регистрация

В этот день пройдет множество мероприятий и состоятся бесплатные кинопоказы. Как сообщили в мэрии города, часто для просмотра кинокартин требуется регистрация, оформленная заранее - это можно сделать по телефону или на сайтах организаций.

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