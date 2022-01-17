На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»

Экипажи боевых машин (механики-водители, командиры и наводчики-операторы), участвующие в отборочном этапе конкурса, были определены в подготовительный период.

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