В Киеве прислушались к заявлению Госдепа про "Северный поток – 2"

Заявление старшего советника Госдепа по энергетической безопасности Амоса Хохштайна о "Северном потоке – 2" является четким сигналом для Украины о бесполезности борьбы с российским газопроводом, считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
Заявление старшего советника Госдепа по энергетической безопасности Амоса Хохштайна о "Северном потоке – 2" является четким сигналом для Украины о бесполезности борьбы с российским газопроводом, считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
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