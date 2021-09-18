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В Киеве прислушались к заявлению Госдепа про "Северный поток – 2"

В Киеве прислушались к заявлению Госдепа про "Северный поток – 2"

Заявление старшего советника Госдепа по энергетической безопасности Амоса Хохштайна о "Северном потоке – 2" является четким сигналом для Украины о бесполезности борьбы с российским газопроводом, считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

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