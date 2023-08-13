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Николай Осипов: «У некоторых команд проблемы. Если не решат, может освободиться место для команд, которые ярко себя проявят в стыках»

– «Если «Чисто Питер» не пройдет стыки, будет ли какая-то лазейка, чтобы эта команда все равно попала в сезон? – Дело в том, что у некоторых команд из 16 есть проблемы.

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