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Задержанный 32 раза в аэропорту темнокожий мужчина обвинил пограничников в расизме

Задержанный 32 раза в аэропорту темнокожий мужчина обвинил пограничников в расизме

Гражданин Австралии, которого 32 раза задерживали в аэропорту Сиднея без предъявления обвинений, заявил федеральному окружному суду, что его останавливают и обыскивают почти каждый раз, когда он въезжает в страну, потому что он чернокожий .

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