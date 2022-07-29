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«Три-четыре дня не выходил из комнаты. Я был подавлен». Дерозан рассказал, что чувствовал на рынке свободных агентов

Защитник «Буллс» Демар Дерозан в подкасте Дрэймонда Грина («Голден Стэйт») рассказал о переживаниях, которые он испытал, находясь без команды на рынке свободных агентов 2021 года.

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