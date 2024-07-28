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В России ожидается повышение пенсий: новые размеры выплат для пенсионеров

В России ожидается повышение пенсий: новые размеры выплат для пенсионеров

В России ожидается повышение пенсий: новые размеры выплат для пенсионеров Ольга БезродняяРоссийским пенсионерам следует готовиться к значительным изменениям в своих ежемесячных выплатах.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
И что эти 7℅, эта 1000₽ улучшит жизнь пенсионеров на один день!?
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14 час.
Людмила Патренина
А неработающим пенсионерам когда начнут уровень жизни повышать ?
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14 час.
Татьяна Кибишева
Кому они нужны, эти пенсионеры? Хомут на шее государства!
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5 час.

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