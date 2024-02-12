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Малые города, часть I: инфраструктурное развитие по принципу «смешать, но не взбалтывать»

Малые города, часть I: инфраструктурное развитие по принципу «смешать, но не взбалтывать»

Более 80% городов России относятся к малым городам с населением до 50 тысяч человек. И хотя местные инфраструктурно-туристические замыслы обычно не отличаются грандиозным масштабом, их реализация дает интересный эффект — экономический и социальныйНаверное, в деле туристического развития каждая страна, в том числе и Россия, вправе делать основную ставку на мегапроекты вроде «Новой Анапы», которая растянется вдоль Черного моря на 17 километров, или «Большого Кавказа», который использует потенциал всех семи входящих в макротерриторию регионов.

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