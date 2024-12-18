ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дорсай
    Да такое во всем регионеГубернатор Сарато...
  • Чак
    Беглов из Баку, а там снега и льда нет........Глыба льда упала ...
  • Амара Карпова
    Ненасытные животные🤮🤮💩💩СМИ сообщили об а...

Мошенники в 19 раз чаще стали атаковать пользователей Telegram

Мошенники в 19 раз чаще стали атаковать пользователей Telegram

В преддверии Нового года атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз. Только за ноябрь–декабрь 2024 года их число составило более тысячи, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего 54 случая, рассказали «Известиям» в Координационном центре доменов .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх