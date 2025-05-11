Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы, сообщает о массированной антироссийской кампании стран НАТО накануне Дня Победы, включая осквернение мемориалов в Европе и использование иностранных агентов для идеологической работы и вербовки.
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