На Украине предложили выдвинуть в президенты главкома Залужного

В эфире украинского телеканала экс-командующий обороной Николаева и генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что хочет выдвинуть главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента на предстоящих выборах.
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