Суд продлил меру пресечения возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину

Виталий Манишин останется в СИЗО до 2 января 2024 года Октябрьский районный суд Барнаула 14 ноября 2023 года ещё раз продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в преступлениях "политеховского" маньяка.
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