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Газета.ру

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Патрушев: России необходимо надеяться на себя при урегулировании на Украине

Патрушев: России необходимо надеяться на себя при урегулировании на Украине

Москве при урегулировании украинского кризиса стоит надеяться исключительно на себя. Об этом в ходе интервью журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

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