Преподаватель липецкого университета станет епископом в Татарстане

Отца Гавриила (Мельникова) в Липецкой области знают очень многие. Как священнослужителя и монаха, который был не просто ярким миссионером, но и потрудился старшим преподавателем кафедры философии, социологии и теологии Липецкого государственного педагогического университета имени П.