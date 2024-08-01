Преподаватель липецкого университета станет епископом в Татарстане

Отца Гавриила (Мельникова) в Липецкой области знают очень многие. Как священнослужителя и монаха, который был не просто ярким миссионером, но и потрудился старшим преподавателем кафедры философии, социологии и теологии Липецкого государственного педагогического университета имени П.
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