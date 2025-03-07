Глава МИД КНР: Китайская дипломатия сыграла важную стабилизирующую роль в турбулентном мире

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- В 2024 году мировой ландшафт претерпевал глубочайшие преобразования, и китайская дипломатия сыграла важную стабилизирующую роль в турбулентном мире, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.