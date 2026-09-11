Загорелся порт Махачкалы: ВСУ нанесли новый удар по России

После налета дронов в Махачкале вспыхнули порт и театр! Враг продолжает бить по российским землям. Махачкала подверглась атаке беспилотников, последствия которой затронули сразу несколько городских объектов.
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