В МВД по Республике Коми состоялась встреча с отцом Героя России Магомеда Нурбагандова

20 декабря в МВД по Республике Коми состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Нурбагандом Нурбагандовым, отцом Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, а также Президентом Фонда содействия борьбе с терроризмом Рустамом Исламовым.
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