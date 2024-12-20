В МВД по Республике Коми состоялась встреча с отцом Героя России Магомеда Нурбагандова

20 декабря в МВД по Республике Коми состоялась встреча с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Нурбагандом Нурбагандовым, отцом Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, а также Президентом Фонда содействия борьбе с терроризмом Рустамом Исламовым.