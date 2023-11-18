Резонанс: после публикации «Живой Кубани» прокуратура начала проверку работы детской поликлиники в Усть-Лабинске

Резонанс: после публикации «Живой Кубани» прокуратура начала проверку работы детской поликлиники в Усть-ЛабинскеПрокуратура начала проверку после публикации «Живой Кубани» о плачевном состоянии внутренних помещении в Усть-Лабинской детской поликлинике на улице Ленина.