ВС РФ поразили в порту «Одесса» сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ», — сообщили в Минобороны России.
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