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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Худобин: «Было два предложения из Америки в этом году. Но я категорически сказал, что больше не хочу. И поехал в Россию»

Вратарь провел 14 сезонов в НХЛ. В 2020 году Худобин с «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли. – Вы удивлялись, что в «Далласе» после финала Кубка Стэнли вас задвинули, дав дорогу молодому Джейку Эттинджеру.

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