«Пока мы не там, где хотим быть». Льюис Хэмилтон – о форме Mercedes на тестах

«Пока мы не там, где хотим быть». Льюис Хэмилтон – о форме Mercedes на тестахLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, признав, что форма Mercedes оставляет желать лучшего.