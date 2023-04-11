В Госдуме призвали ввести наказание для россиян, злоупотребляющих правом жаловаться в госорганы

Депутат Госдумы Евгений Марков предложил ввести административную ответственность для россиян, которые злоупотребляют правом подавать жалобы в государственные органы.
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