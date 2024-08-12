Собянин: «Технополис Москва» стал крупнейшим центром разработок роботов

Мэр перечислил популярные разработки В особой экономической зоне «Технополис Москва» продолжается работа над инновационными проектами, включая достижения в кибермедицине и уникального робота-амфибию, не имеющего аналогов в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии