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Спикер ВС Украины Игнат признал зависимость Киева от западных ракет для ПВО

Спикер ВС Украины Игнат признал зависимость Киева от западных ракет для ПВО

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что украинские вооружённые силы применяют для систем противовоздушной обороны только западные зенитные ракеты, поскольку у Киева в настоящий момент нет своего производства ракет.

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