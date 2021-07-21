Сергей Бубновский: 5 секунд лечения холодом или пожизненная боль в суставах?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеСергей Бубновский: 5 секунд лечения холодом или пожизненная боль в суставах?О том, что кратковременные холодовые воздействия на пораженные суставы приносят пользу, я говорю постоянно.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIAIness AarteeПишут что хотят! И ничего не помогает, врачей лучше учите как правильно и внимательно лечить, не вылечил больного и не за что зарплату платить, не заслужили, тогда может задумаются !Ирина РосинаСамим надо думать. Всю жизнь жрать, пить, на диване валяться и ныть.Ирина РосинаХолодная вода и лед действительно снимают боли. Только делать надо регулярно и обязательно гимнастика.Комментировать
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