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Сергей Бубновский: 5 секунд лечения холодом или пожизненная боль в суставах?

Сергей Бубновский: 5 секунд лечения холодом или пожизненная боль в суставах?

О том, что кратковременные холодовые воздействия на пораженные суставы приносят пользу, я говорю постоянно.

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Iness Aartee
Пишут что хотят! И ничего не помогает, врачей лучше учите как правильно и внимательно лечить, не вылечил больного и не за что зарплату платить, не заслужили, тогда может задумаются !
Ирина Росина
Самим надо думать. Всю жизнь жрать, пить, на диване валяться и ныть.
Ирина Росина
Холодная вода и лед действительно снимают боли. Только делать надо регулярно и обязательно гимнастика.

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