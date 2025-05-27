Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

Женщины в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте.
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