Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

Женщины в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин. Об этом РИА Новости сообщил штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте.

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